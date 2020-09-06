В Орловской области обманутым дольщикам вернули 447 миллиона рублей

В Орловской области обманутым дольщикам вернули 447 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области в очередной раз встал вопрос с обманутыми дольщиками. Подняли его накануне на заседании Координационного совещания в региональной администрации.

Дело все же сдвинулось с мертвой точки. В реестр проблемных объектов в Орловской области попали 11 многоквартирных домов. По четырех из них решено вернуть обманутым дольщикам деньги.

Денежные возмещения на общую сумму более 447 млн рублей выплатили 319 участникам долевого строительства многоквартирного дома №5 по улице Родзевича-Белевича и дома №83 по улице Панчука в городе Орле, а также дома №2 по улице Изумрудной в деревне Образцово Орловского района.

- По дому №46 по улице Бурова в Орле и дом №10 «б» по улице Садовая в Нарышкино ожидается принятие решения о финансировании завершения строительства или выплате компенсаций, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Еще четыре проблемных домов все же достраивают. Дольщики смогут получить свое жилье. Один из них (дом №11 на Раздольной) уже построен, осталось получить разрешение на эксплуатацию.

Отметим, с начала 2020 года в регионе возбуждено 2 уголовных дела на застройщиков. Всего же в производстве находится 6 уголовных дел.