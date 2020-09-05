Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 5 сентября

В Орловской области на 5 сентября 2020 года подтверждено еще 50 случаев заражения коронавирусом. Всего же за весь период пандемии заболели 7278 человек. Продолжают лечение 1032. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения заболевания по городам и районам.

За сутки COVID-19 подтвердился у еще 22 жителей города Орла, у 11 человек из Ливен и Ливенском районе, у 4 в Орловском, во Мценском и Хотынецком у 3. Еще по два человека заболели в Болховском и Кромском районе. По одному заболевшему в Глазуновском и Шаблыкинском районах.

Всего за весь период пандемии COVID-19 был выявлен у 3567 жителей Орла, 825 человек в Орловском районе, 617 в городе Мценске и Мценском районе,424 – в Ливнах и Ливенском районе, 272 – в Урицком районе, 206 – в Болховском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 134 – в Дмитровском районе, 129 − в Ливенском районе и 107 – в Хотынецком районе.

Во многих районах области выявлено менее сотни заразившихся за время пандемии. Так в Свердловском районе оказалось 87 инфицированных, 86 – в Кромском районе, 84 – в Верховском районе, по 81 – в Новосильском и Покровском районах, 71 – в Малоархангельском районе, 70 – в Глазуновском районе, 67 – в Шаблыкинском районе, 64 – в Должанском районе, 61 – в Знаменском районе, 60 − в Залегощенском районе, 45 – в Троснянском районе, 43 – в Колпнянском районе, 36 – в Сосковском районе.

Долгое время новых случаев заражения нет в Краснозоренском районе (22) и в Корсаковском районе (21).

Мы следим за ситуацией.