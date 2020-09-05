Под Орлом из-за отваливших колес «Камаза» произошло массовое ДТП. Фото: пресс-службы УМВД России по Орловской области.

В пятницу, 4 сентября, в Орловском районе на 17 км трассы «Орел-Тамбов» произошло массовое ДТП. Аварию спровоцировало неожиданное отсоединение двух задних левых колес у «Камаза». Случилось это прямо на ходу.

Инцидент произошел в 10 часов утра. Несколько груженыхй зерном большегрузов ехали в сторону Орла. После того, как один из них «Камаз» остался без нескольких колес и они покатились по дороге, другой «Камаз», ехавший в попутном направлении врезался в «Ниссан», опрокинулся и врезался в металлическое ограждение вдоль дороги.

4 сентября на 17 км трассы «Орел-Тамбов» произошло массовое ДТП. Фото: пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Досталось и ехавшей из Орла «Хендэ». Большегруз также успел ее «зацепить». После этого иномарка также врезалась в ограждение.

ДТП на на 17 км трассы «Орел-Тамбов» 4 сентября 2020. Фото: пресс-службы УМВД России по Орловской области.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и медики.

- В результате происшествия 64-летний «Хендэ» получил телесные повреждения. Ему была оказана медицинская помощь на месте аварии, от госпитализации он отказался. 47-летняя пассажир «Хендэ» также получила телесные повреждения. Она направлена на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.