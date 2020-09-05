В Орловской области с помощью беспилотников ищут заброшенные земли. Один из первых межведомственных рейдов Россельхознадзора и МЧС прошел в Шаблыкинском районе.

В результате с помощью квадрокоптера было выявлено 14 неиспользуемых земельных участках сельскохозяйственного назначения на территории Сомовского, Косулического и Титовского сельских поселений. В общей сумме это около 300 гектаров.

- В ходе рейда установлено, что агрокомплекс, которому принадлежат участки, не выполняет обязательные мероприятия по охране почв от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Здесь отсутствуют высеянные сельскохозяйственные культуры, не происходит выпас скота и сенокошение, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Теперь владельцу участков грозит административная ответственность. Мониторинг на территории других районов продолжается.