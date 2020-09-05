Москвичка поблагодарила орловских полицейских за помощь

Орловские полицейские помогли выйти на связь жительнице Москвы с пожилой родственницей из Орла. Женщина была взволнована: ее 90-летняя тетя долгое время не отвечала на звонки. Пенсионерка жила одна, родных и близких в облцентре у нее не было.

Племянница испугалась, что тете стало плохо и ей некому помочь. Тогда она позвонила в УМВД Орловской области и попросила отыскать родственницу. К счастью, все закончилось благополучно.

По указанному адресу в Железнодорожном районе прибыл сотрудник отдела уголовного розыска. Полицейский позвонил в дверь и вскоре ее открыла та самая «пропавшая» пенсионерка. Оказалось, в ней все в порядке, просто возникли проблемы с телефоном.

Удостоверившись, что жизни и здоровью женщины действительно ничего не угрожает, оперативник перезвонил ее племяннице, успокоил и рассказал, почему тетя не брала трубку.

- Вскоре жительница столицы отправила электронное обращение через сайт регионального УМВД. В нем она поблагодарила сотрудников орловской полиции за внимание, отзывчивость и быстро оказанную помощь, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.