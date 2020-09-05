Библиотека Бунина приглашает орловцев на конкурс видеосюжетов. Фото: Вячеслав Коваленко Фото: Архив "КП"

Совсем скоро жители Орловской области и других регионов смогут блеснуть талантами и прочесть отрывки из любимых произведений Ивана Бунина. Открытый региональный конкурс запускает областная библиотека.

Творческие состязания чтецов «Земли Орловской бесценный дар: классика и современность» пройдут на Орловщине уже в четвертый раз. Правда, из-за пандемии они состоятся в новом формате: участникам предстоит прислать на суд жюри видеосюжеты.

Конкурс пройдет с 14 сентября по 30 ноября. Особо рады будут на конкурсе молодежи: учащимся старших классов и студентам.

- Конкурс призван привлечь внимание молодежи к творческому наследию Бунина и выявить яркие творческие индивидуальности, - сообщают сотрудники Орловской областной библиотеки им. Ивана Бунина.

Отметим, выбор писателя в этом году вновь не случаен. В 2020 году в нашей стране отметят 150-летие Нобелевского лауреата и литератора. В план всероссийских мероприятий вошли и пять орловских.

Узнать подробности конкурса можно по телефону (4862) 76-49-20 (отдел абонемента образовательных услуг).