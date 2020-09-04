Вид на город с высоты украсит "Карту жителя Орловской области"

Фото: orel-region.ru

Орловцам представили дизайн "Карты жителя Орловской области". Платежное средство украсил вид на город с высоты: место слияния рек Оки и Орлика, красный мост, стела, детский парк.

Речь идет о картах платежной системы "Мир", который для орловцев обещают стать не просто средством для оплаты покупок, но и многофункциональным инструментом.

- Суть проекта заключается в дополнении функций платежной банковской карты доступом к нефинансовым сервисам. В первое время Карта жителя будет использоваться для зачисления социальных выплат льготным категориям граждан, а также станет транспортной картой для пассажиров. В дальнейшем перечень нефинансовых сервисов может расширяться, - рассказывает пресс-служба Правительства Орловской области.

Глава региона Андрей Клычков подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором "Национальной системы платежных карт" Владимиром Комлевым. В его рамках и прорабатывается проект. Получить карту можно будет в любом банке, который присоединится к проекту.