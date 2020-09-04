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Двое пострадали: на Бурова в Орле мотоцикл столкнулся с легковушкой

Водителя и пассажира байка увезли на скорой в больницу
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Архив "КП"

ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло сегодня днем, 4 сентября, в Орле. В аварии пострадали два человека.

Пока что известная предварительная информация о дорожно-транспортном происшествии, которую озвучили в полиции. Все произошло около четырех часов дня в районе дома №10. Что послужило причиной столкновение легковушки и байка выясняют сотрудники ГИБДД.

- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Их доставили в медицинское учреждение, госпитализированы. На месте работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ДТПДТП-2020 в Орловской области