Стадион в Ливнах модернизируют до конца сентября. Фото6 Правительство Орловской области

Губернатор Андрей Клычков продолжает рассказывать на своих страницах в соцсетях о благоустройстве и преображении на Орловской области. Одну из последних публикаций он посвятил городу Ливны.

Как подчеркнул глава региона, сейчас в районном центре во всю идет модернизация стадиона на улице Капитана Филиппова. Завершить работы должны уже в сентябре. Их общая стоимость - почти 40,5 млн рублей.

- Через две недели – стадион будет готов. Уверен, что ливенские спортсмены оценят получившиеся преобразования: качество футбольного поля, беговых дорожек, теннисного корта и баскетбольной площадки. Этот стадион станет еще одной стартовой площадкой в большой спорт для талантливых и целеустремленных юношей и девушек, - подчеркнул Андрей Клычков.

Напомним, что в 2019 году в Ливнах была открыта универсальная спортивная площадка «Чемпион». Кроме того, город выиграл Всероссийских конкурс проектов благоустройства и создания комфортной городской среды. В результате здесь появится парк Машиностроителей с современным оборудованием и площадками для занятий спортом. На федеральный бюджет выделит 70 миллионов рублей.