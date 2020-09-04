Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле отметили день солидарности в борьбе с терроризмом. В городских школах прошли уроки, посвященные этой тематике.

День солидарности в борьбе с терроризмом в России принято отмечать 3 сентября.

- В общеобразовательных учреждениях Орла состоялись классные часы и тематические уроки. Учащимся рассказали о крупных террористических атаках и мерах их предотвращения. Главный урок, который вынесли ребята: бояться ничего не надо, а вот быть всегда настороже — обязательно! - рассказывает пресс-служба администрации Орла.

Старшеклассники также почтили память жертв терактов и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга.