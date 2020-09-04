Мусор переработать нельзя захоронить: будет ли в Oрловской области правильно поставлена запятая?

На «ЭкоСити» мусор сортируется по фракциям, каждый вид отходов в дальнейшем ждет переработка

В 1970 году, 29 декабря, впервые в истории человечества был зафиксирован день, когда количество использованных возобновляемых природных ресурсов за год превысило объем, который наша планета способна воспроизвести. С каждым новым годом эта дата сдвигается все дальше и дальше от 31 декабря. В 2020 году Всемирный день экологического долга зафиксирован 22 августа. Это значит, что до конца года население Земли будет продолжать брать кредит у планеты, природы и будущих поколений.

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