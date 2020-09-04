В аукционе по реконструкции Красного моста в Орле нашли нарушения Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле вновь продолжают разбираться с предстоящим ремонтом Красного моста. Еще один аукцион по выбору подрядчика закончился безрезультатно, нашли и нарушения в стоимости работ.

Напомним, согласно объявленным в августе торгам ремонт моста должен был обойтись региону в 1,5 миллиарда рулей. Обновленную переправу планировали при этом открыть в ноябре 2022 года. Сначала даже нашелся подрядчик, имеющий разрешение на работу с объектами культурного наследия (правда, без опыта ремонта мостов), но в итоге контракт так и не подписали.

В настоящее время на сайте «Единая информационная система в сфере закупок» в разделе «Журнал событий» обозначена следующая информация: «Определение поставщика отменено».

- Отмена произведена согласно предписанию контрольно-ревизионного отдела администрации города Орла. В результате внеплановой проверки соблюдения заказчика работ МКУ «УКС» требований по госзакупкам было найдено нарушение обоснования начальной максимальной цены контракта. Фактически контракт должен был быть заключен на сумму меньшую, чем сложившуюся в результате последнего электронного аукциона, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Максимальную цену контракта по тендеру пересчитают, затем состоится новый аукцион.