Строительство детского сада в 909 квартале Орла идет в штатном режиме. Фото: пресс-служба облсовета

В Орле продолжается строительство детских садов. Один из них расположится 909 квартале на улице Планерной. В 2021 году здесь смогут принять 80 малышей ясельных групп, а пока во всю идут подготовительные работы.

Фирма «АгроСтройМонтаж» приступила к строительству 26 июня. Подрядчик готовит площадку под здание детского сада: переносятся кабели электроснабжения, уже отрыт котлован и началась закладка фундамента.

Сложность пока заключается в том, чтобы перенести последний кабель (ранее перенесены еще восемь), нужно разрешение от организации, контролирующей электроподстанцию. Однако подрядчик пообещал, что это не задержит намеченных сроков сдачи объекта.

- Это долгожданный проект для 909 квартала. Однако строительство стало создавать людям неудобства, ко мне, как депутату, стали поступать обращения от жителей. Стратегические аспекты были решены в рабочем порядке. Даже в субботу люди будут работать, все для того, чтобы осуществить необходимое техническое подключение объекта, - пояснил Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского облсовета.