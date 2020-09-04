Житель Орла отдыхал в баре и лишился мобильника

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орле очередную кражу мобильного телефона раскрыли полицейские. Горожанин лишился своего гаджета, отдыхая в баре.

Мужчина оставил телефон на столе и отлучился. Когда он вернулся, сотового уже не было на месте. Своими силами отыскать пропажу не удалось, орловец пошел в полицию с заявлением о краже. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Краже", начался розыск предполагаемого похитителя, а как оказалось по факту - похитительницы.

- Сотрудники полиции изучили запись с камеры видеонаблюдения. В объектив попала женщина – посетительница заведения, которая забрала телефон. Она успела уйти до того, как потерпевший обнаружили пропажу. Сотрудники отдела уголовного розыска узнали в гражданке 37-летнюю ранее судимую местную жительницу, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Отрицать своей вины любительница чужих вещей не стала, на момент задержания телефон она успела продать. Ущерб составил около 10 тысяч рублей. Сейчас полицейские продолжают расследование и устанавливают, куда был сбыт похищенный мобильник.

Орловчанка под подпиской о невыезде.