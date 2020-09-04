Первые выходные осени в Орле будут жаркими Фото: Ольга СУПОНЕВА

Первые выходные наступившей осени в Орле будут жаркими. В субботу, по прогнозам синоптиков, возможен дождь, зато воскресенье обещает быть солнечным.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 5 сентября в Орле пасмурно, температура воздуха в ночное время 16 градусов со знаком плюс, днем разогреется до 24 выше нуля. Временами небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточного направления, скорость 2 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

В воскресенье 6 сентября погода летняя: в темное время суток термометры покажут +14, а днем +27 градусов. Облачность с прояснениями, без осадков. Ветер сохранит направление и скорость, давление незначительно понизится - до 746 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, начало будущей недели также выдастся жарким, но постепенно температура начнет опускать до ночных значений в +10 и до дневных в +20 градусов.

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