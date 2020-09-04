В Орле под суд пойдет чиновник, присвоивший себе деньги на квартиры сирот Фото: Архив "КП"

В Орле под суд пойдут экс-чиновник администрации Орловского района и руководитель риэлтерской фирмы. Их обвиняют в том, что обманным путем они завладели деньгами, предназначенными на покупки квартир для сирот.

По версии следствия, с 2015 по 2016 годы госслужащий решил вместе со знакомым реализовать схему по завышению стоимости жилья. Разницу подельники забирали себе. За несколько лет им удалось прикарманить более 4,2 млн рублей.

- Муниципальные контракты на приобретение квартир заключались с единственным поставщиком без проведения экспертной оценки. В результате противоправных действий были куплены жилые помещения, не соответствующие предъявляемым требованиям и со значительно завышенной ценой, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

В настоящее время прокурор Железнодорожного района уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу статьям 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере) и статье 285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий).

После вручения обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело передадут в Советский районный суд города Орла для рассмотрения по существу.