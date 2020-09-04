В Орле презентовали книгу об истории и легендах Дворянского гнезда. Фото пресс-службы облсовета

Вчера, 3 сентября, в Орле почтили память всемирно известного писателя Ивана Тургенева. Торжественные мероприятия прошли в литературном сквере Дворянское гнездо. Знаковым событием в этот день стала презентация книги Елены Ашихминой об истории и легендах этого места.

Автор книги «Орел. Дворянское гнездо» подготовила для читателей уникальный историко-литературный и краеведческий материал, фотографии, архивные документы.

Во время презентации Елена Ашихмина с любовью рассказывает о старом Орле и его жителях, чьи судьбы так или иначе связаны с историей создания романа «Дворянское гнездо».

- Уникальны не только произведения нашего земляка, но и само Дворянское гнездо. Это литературная Мекка, причем не только для орловцев. Я искренне надеюсь, что в обозримом будущем литературный сквер приобретет вид, который будет более соответствовать статусу нашего великого земляка, - отметил Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского облсовета.