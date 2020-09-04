Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 4 сентября

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 4 сентября 2020 года подтверждено еще 49 случаев заражения коронавирусом среди населения. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения заболевания по городам и районам.

За сутки COVID-19 подтвердился у еще 24 жителей города Орла, у 6 человек в Ливенском районе, у 4 в Верховском, у 2 в Орловском районе, в Урицком, Колпянском, Троснянском, Должанском, Покровском, у одного жителя Малоархангельского района, Мценского, и у одного в Свердловском районе.

В целом же за период пандемии наибольшее число зараженных выявлено в городе Орле: 3545 человек, на втором месте Орловский район с количеством заболевших 821, далее Мценск и Мценский район, где заболело 614 жителей, в Ливнах и Ливеснком районе коронавирус подхватили 424 человека, в Урицком районе 272, в Болховском 204, в Новодеревеньковском 136, в в Дмитровском 134, в Хотынецком 104.

Во многих районах области выявлено менее сотни заразившихся за время пандемии. В их числе Свердловский - 87, Кромской и Верховский - по 84, Покровский и Новосильский - по 81, Малоархангельский - 71, Глазуновский - 69, Шаблыкинский - 66, Должанский - 64, Знаменский - 61, Залегощенский - 60, Троснянский - 45, Колпнянский - 43, Сосковский - 36, Краснозоренский - 22 и Корсаковский - 21 заболевший.

Мы следим за ситуацией.