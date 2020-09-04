Орловец попал под статью за ящик с марихуаной Фото: Архив "КП"

В Орловской области под уголовную статью попал очередной любитель запрещенных веществ. 24-летний парень из Кромского района попался полицейским с поличным.

Молодой человек хранил ящик с наркотическими растениями прямо у себя в сарае. Была у него «заначка» и доме. Подозрительные вещества у орловца нашли полицейские и кинолог с собакой во время обыска и проверки оперативной информации.

Впоследствии изъятое было отправлено на экспертизу, которая подтвердила, что обнаруженное вещество – это марихуана весом более 60 граммов.

- Молодой человек не стал отрицать своей причастности к хранению наркотического средства и пояснил, что собирался использовать его для личного употребления. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.