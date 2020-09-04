В Орле появилась парковка для детского транспорта

Фото с официальной страницы Татьяны Крымовой в фэйсбук Фото: соцсети

В Орле для малышей создали свою парковку. Детсадовцы смогут оставить свои машинки или самокаты в специальном месте.

Фото с официальной страницы Татьяны Крымовой в фэйсбук

Первая в городе парковка для детского транспорта появилась на территории детского сада №40. О ней рассказала Татьяна Крымова, глава регионального Департамамента образования, на своей страничке в Facebook.

- "Парковочная" зона на территории детского сада является не только объектом внимания и обожания дошколят, но и играет роль социализации ребенка, приобщает его к миру людей, технических устройств, накапливает опыт общения среди сверстников и воспитывает социальные навыки, - отмечает Татьяна Крымова.

Фото с официальной страницы Татьяны Крымовой в фэйсбук

Часть фасада здания садика расписал в стиле граффити художник Дмитрий Пашков, разметить парковку помогали сотрудники детского сада.