В Орловской области 38 человек воспользуются правом на досрочную пенсию Фото: Архив "КП"

После пенсионной реформы изменились сроки выхода на пенсию. Однако, по закону, можно выйти на нее досрочно. Главное, иметь необходимый стаж. Напомним, мужчины могут выйти на пенсию при стаже 42 года (но не ранее 60 лет), а женщины – при стаже 37 лет (но не ранее 55 лет).

В Орловской области, начиная с 2019 года, таким правом воспользовались 100 человек, из них в этом году – 38.

- В стаж идут только периоды работы и получения пособия по временной нетрудоспособности. Служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице и уход за престарелыми или инвалидами не дают право на досрочную пенсию, - сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области.

Проверить свой стаж можно в личном кабинете на сайте ПФР www.es.pfrf.ru.