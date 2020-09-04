Орловские троллейбусы и трамваи сделают ярче и привлекательнее для пассажиров. Фото: пресс-служба администрации города

Ко Дню знаний орловское МУП «ТТП» решило сделать свои троллейбусы и трамваи ярче и привлекательные для пассажиров. Начать решили с обновления трафаретов с номерами маршрутов.

Теперь их дизайн стал лаконичнее и понятнее, цвет ярче, материал сменился с дерева на пластик. Часть троллейбусов и трамваев обзавелись электронными табло. Также внутри салонов появились новые транспортные схемы. Кроме того, сейчас идет замена подсветки номеров снаружи машин.

«Кто-то скажет, что это пустяки – поменять таблички. Но муниципальный транспорт – это лицо нашего города, которое всегда должно оставаться свежим, чистым, аккуратным. Пассажир на остановке не должен вглядываться в потускневшие картонки, он должен видеть издалека и в любое время суток название маршрута и путь его следования», - отметил генеральный директор МУП ТТП Андрей Митин.