Конфеты с сюрпризом: в Орловской области в колонию пытались доставить запрещенку

В Орловской области в колонию строгого режима пытались доставить запрещенку Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в колонию строгого режима пытались доставить запрещенку. Мобильники, сим-карты, зарядные устройства были замаскированы под продукты.

Передачка была адресована одному из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №2 в Ливнах. При досмотре посылки на первый взгляд все казалось обычным: шоколад, чай, сахар-рафинад. Но, как оказалось, под продукты замаскированы запрещенные за колючкой предметы. Сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности изъяли 8 мобильников, кабели, наушники, карты памяти и прочие аксессуары к сотовым. До адресатов они не дойдут.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

- Передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, веществ или продуктов питания, - прокомментировали "Комсомолке" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.