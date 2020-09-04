Орловские пожарные спасли маленького котенка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские пожарные в очередной раз доказали, что важно спасение не только людей, но и братьев наших меньших. На этот раз им пришлось развернуть целую спасательную операцию, чтобы вызволить из беды маленького котенка.

Измученная и перепуганная кроха несколько дней просидела на дереве без воды и еды на улице Льва Толстого в Орле. Скорее всего, котенка загнали на высоту собаки или старшие сородичи. В любом случае, спустить назад малыш самостоятельно не мог и только жалобно звал на помощь.

Неравнодушные жители близлежайших домов несколько раз попытались приманить котенка, но безуспешно. Тогда они обратились к сотрудникам МЧС.

- 3 сентября в 12:19 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о попавшем в беду животном. Учитывая, что в этот момент помощь людям не требовалась, сотрудники МЧС откликнулись на просьбу и выехали на место, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сначала перепуганный малыш не спешил идти в руки к своим спасителям. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Вскоре дежурный караул 2-й пожарно-спасательной части прибыли по указанному адресу и развернул трехколенную лестницу. Сначала перепуганный малыш испугался и не спешил идти в руки к своим спасителям, но поняв, что ему не причинят вреда, успокоился.

Сотрудники ПСЧ-2 сняли котенка с дерева и передали его жителям дома. Измученный голодом малыш сразу получил миску корма, а пожарные искреннюю благодарность людей за отзывчивость и спасение мурлыки.