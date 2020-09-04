Орловской области выделят дополнительные средства на выплаты медикам Фото: Архив "КП"

Орловской области выделят дополнительные средства на президентские выплаты медикам. Стимулирующие предназначены сотрудникам медучреждений, работающим с коронавирусными пациентами.

По данным пресс-службы Правительства области, Михаил Мишустин уже подписал ряд распорядительных документов по этому поводу. Из резервного фонда регион получит 144,3 млн рублей.

- Кроме того, увеличивается сумма трансфертов на обеспечение стимулирующих выплат за особые условия труда работникам стационарных организаций, оказывающим социальные услуги гражданам с выявленным COVID-19 и лицам из групп риска. Финансирование Орловской области на данные цели составляет в целом 81,8 млн рублей, - поясняет пресс-служба.