В Орле юноши побили стекла в супермаркете и попытались скрыться

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

В Орле двое молодых людей побили стекла в супермаркете и попытались скрыться. Юных хулиганов удалось задержать, как оказалось, в поле зрения правоохранителей им попадать не в первой.

Дебош со спецэффектами парни устроили в Северном районе города, на Раздольной. Силовикам поступил сигнал о том, что в сетевом магазине неизвестные разбили разбили окно. Когда росгвардейцы прибыли на место, виновников инцидента и след простыл. Силовики решили объехать ближайшие дворы и не прогадали.

- Спустя некоторое время силовики обратили внимание на молодых людей, которые увидев служебный автомобиль попытались скрыться. Подозреваемые были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Ими оказались ранее привлекаемые за административные правонарушения уроженцы города Орла, 2002 и 2003 года рождения, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.