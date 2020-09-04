В Орловскую область поступила первая партия вакцины против гриппа Фото: Архив "КП"

В четверг, 3 сентября, в Орле прошло очередное заседание регионального оперштаба. В центре внимания оказалась борьба не только с коронавирусом, но и с сезонным гриппом.

По данным руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина, в регион уже поступила первая партия вакцины против гриппа в объеме 137 тысяч доз. Сейчас их распределяют между медицинскими организациями.

- С 4 августа мы уже планируем начать прививать детей. Буквально на днях начнется распределение вакцины и для взрослого населения, - рассказал Иван Залогин.

Напомним, ранее в одном из своих прямых эфирах в соцсетях губернатор области Андрей Клычков посоветовал орловцам ответственно отнестись к своему здоровью и пройти вакцинацию.