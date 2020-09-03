В Фундаментальной библиотеке в Орле открылась Галерея Славы. Фото: пресс-служба облсовета

Сегодня, 3 сентября, в Орле состоялось знаковое событие. В областном центре открылась настоящая Галерея Славы. Экспозицию разместилась в одном из залов Фундаментальной библиотеки ОГУ.

На выставке представлены 60 прижизненных портретов ветеранов Великой Отечественной войны, уроженцев Орловщины. Все они принадлежат кисти известных художников – Андрея Курнаков, Михаила Хабленко, Ивана Степанов, Владимира Верижникова, Анатолия Костянников и многих других.

Ранее портреты выставлялись в Москве в Центральном Доме Российской Армии и Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

В торжественном открытии экспозиции приняли участие первые лица города и области, общественники и студенты.

- Сегодня мы присутствуем на мероприятии, которое вновь возвращает нас к событиям Великой Отечественной войны. И хотя путь от задумки до воплощения был непрост, сегодня мы являемся обладателями истинного богатства, как в историческом, так и в художественном плане, - обратился к присутствующим Михаил Вдовин, первый заместитель Председателя Орловского облсовета.