«Записки охотника»: орловцев приглашают узнать секреты тургеневского хобби

Орловцев приглашают узнать секреты тургеневского хобби на фестивале "Записки охотника" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже на этих выходных в усадьбе Ивана Тургенева в Спасскоом-Лутовиново пройдет масштабный фестиваль «Записки охотника». Посвятят его одному из самых любимых увлечений писателя – охоте.

Программа обещает быть увлекательной и для взрослых, и для детей. Для гостей в музее-заповеднике подготовили познавательные и развлекательные площадки на любой вкус и интерес.

Выставки охотничьих собак, трофеев, показательные выступления ловчих птиц, кулинарный мастер-класс и творческие встречи с профессиональными охотниками преобразят Спасское-Лутовиново, напомнив про далекие времена, когда его хозяин сам увлеченно бродил по орловским лесам.

Не обойдется событие и без традиционных охотничьих баек, песен под гитару в исполнении Леонида Сергеева и Дмитрия Бикчентаева, а также тематических интеллектуальных игр и ремесленных мастер-классов.

.

КОГДА? ГДЕ?

5 сентября

Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново»

Начало в 11 часов.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

С автовокзала в Орле по выходным идет прямой рейсовый автобус до музея и обратно.