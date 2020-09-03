«Записки охотника»: орловцев приглашают узнать секреты тургеневского хобби

Орловцев приглашают узнать секреты тургеневского хобби на фестивале "Записки охотника"
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Уже на этих выходных в усадьбе Ивана Тургенева в Спасскоом-Лутовиново пройдет масштабный фестиваль «Записки охотника». Посвятят его одному из самых любимых увлечений писателя – охоте.
Программа обещает быть увлекательной и для взрослых, и для детей. Для гостей в музее-заповеднике подготовили познавательные и развлекательные площадки на любой вкус и интерес.
Выставки охотничьих собак, трофеев, показательные выступления ловчих птиц, кулинарный мастер-класс и творческие встречи с профессиональными охотниками преобразят Спасское-Лутовиново, напомнив про далекие времена, когда его хозяин сам увлеченно бродил по орловским лесам.
Не обойдется событие и без традиционных охотничьих баек, песен под гитару в исполнении Леонида Сергеева и Дмитрия Бикчентаева, а также тематических интеллектуальных игр и ремесленных мастер-классов.
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КОГДА? ГДЕ?
5 сентября
Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново»
Начало в 11 часов.
КАК ДОБРАТЬСЯ?
С автовокзала в Орле по выходным идет прямой рейсовый автобус до музея и обратно.