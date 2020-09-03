В Орловской области подсчитали, во сколько бюджету обошлось благоустройство Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области близятся к завершению работы по благоустройству-2020. Чиновники уже начали подводить итоги и оценивать масштабы затрат.

В частности, сегодня речь об этом зашла на еженедельном совещании губернатора с главами районов. Напомним, в этом году было запланировано благоустройство 176 дворовых и 35 общественных территорий. Пока прошли приемку только 134 дворов и 16 территорий.

- На формирование комфортной городской среды в Орле и области уже израсходовано почти 226 млн рублей. Общая сумма благоустройства в 2020 году должна составить свыше 391 млн рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Из запланированных объектов благоустройства приведения в порядок пока еще не дождались Медведевский лес в Орле, парк по улице Тургенева и Лесная площадь в Болхове. Ранее по ним были заключены контракты, но из-за срыва сроков расторгнуты.