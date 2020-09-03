На восстановление освещения двух улицах Орла выделят больше миллиона рублей

На восстановление освещения на двух улицах Орла выделят больше миллиона рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На этой неделе в Орле прошли торги по выбору подрядной организации, которая займется ремонтом освещения на двух улицах города. Речь идет об улицах Семинарской и Розы Люксембург.

Общая стоимость выполнения работ – более миллиона рублей. Основная часть пойдет на ремонт освещения на Семинарской улице и составит 940 тысяч рублей. Здесь подрядчик (фирма «Спецстроймонтаж») должен проложить 595 м кабеля, установить 24 световых опоры, 26 светильников, щит наружного освещения и обрезать сухие ветви.

Ремонтом на улице Розы Люксембург займется ООО «Стройэнергоклимат». Организации предстоит проложить 130 м кабеля и установить четыре опоры со светодиодными светильниками. Стоимость работ – 112 тысяч рублей.

- Контракты с подрядными организациями заключат в середине сентября. Работы они должны выполнить за месяц с момента заключения муниципального контракта, - сообщает пресс-служба администрации Орла.