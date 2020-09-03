СК закончил расследование дела орловчанки, убившей сожителя

СК закончил расследование дело орловчанки, убившей сожителя Фото: Архив "КП"

В Орловской области близится к финалу уголовное дело о жестоком убийстве в одной из деревень Должанского района. Следственный комитет уже закончил расследование, теперь дело рассмотрят в суде.

Семейная ссора вспыхнула в процессе застолья в деревне Плотки 20 августа 2020 года. Следователи установили, что 41-летняя женщина поссорилась со своим сожителем. В какой-то момент словесная перебранка переросла в поножовщину. Орловчанка схватила нож и несколько раз ранила своего мужчину в грудь. Раны оказались смертельными.

- На место происшествия были направлены опытные следователи-криминалисты, которые провели осмотр, обнаружили и изъяли важные вещественные доказательства совершенного преступления. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.