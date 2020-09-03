В Орловской области неизвестный водитель на «Ауди» протаранил «Ладу»

В Орловской области неизвестный водитель протаранил «Ладу». Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В среду, 2 сентября, в Троснянском районе на 7 км автодороги «Тросна-Калиновка» произошла авария между иномаркой и отечественной легковушкой. Пострадали два человека.

Как сообщает Госавтоинспекция Орловской области, за рублем автомобиля «Ауди А6» находился неустановленный водитель. Он врезался в ехавшую попутно «Ладу Калина». От резкого удара автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

К месту происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и МЧС. В настоящее время продолжается выяснения обстоятельств аварии.

- В результате ДТП, 58-летний водитель автомобиля «Лада» и его 64-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Не госпитализированы, - сообщает ведомство.