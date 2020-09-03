Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 3 сентября

В Орловской области, по данным на 3 сентября 2020 года, с начала пандемии зарегистрировано уже 7179 случай заражения коронавирусом. За минувшие сутки заболели еще 48 человек. Продолжают лечиться 1359 орловцев. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения болезни по городам и районам.

Так, за сутки заболели 38 жителей города Орел, по два человека заразились в Орловском и Малоархангельском районах, по одному случаю выявили в Ливенском, Хотынецком, Кромском, Покровском, Должанском и Залегощенском районах.

За весь период наблюдения картина заболеваемости складывается следующая. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3521 житель Орла, 819 зараженных – в Орловском районе, 613 – в городе Мценске и Мценском районе, 418 – в Ливнах и Ливенском районе, 269 – в Урицком районе, 204 – в Болховском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 134 – в Дмитровском районе, 126 − в Ливенском районе и 104 – в Хотынецком районе.

Меньше сотни заболевших в Свердловском (86), Кромском (84), Новосильском (81), Верховском (80), Покровском (79), Глазуновском (69), Малоархангельском (70), Шаблыкинском (66), в Знаменском (61) и Должанском (62), Залегощенском (60), Троснянском (43), Колпнянском (41) и Сосковском (36) районах.

Меньше всего заболевших за весь период пандемии в Краснозоренском (22) и в Корсаковском (21) районах.