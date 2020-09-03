На улице Ленина в Орле покажут «виртуальные» танки и самолеты. Фото: пресс-служба администрации города

3 сентября в день окончания Второй мировой войны в Орле состоится виртуальная AR-выставка военной техники. Тяжелые машины, самолеты, оружие и даже сторожевые катера в натуральную величину можно будет на расстоянии вытянутой руки.

Выставка «откроется» на улицы Ленина возле МЦФ. Старт будет дан в пять часов. Здесь установят баннеры с подробной информацией о том, как с помощью мобильного телефона осмотреть технику снаружи и внутри, а также узнать ее историю и технические характеристики.

Зрителей AR-выставки ждут звуковые эффекты, анимация, инфографика и цифровые виртуальные 3D-модели.

- Специальное мобильное приложение, которое можно будет скачать по инструкции на баннерах, обеспечивает первоклассную анимацию и звуковые эффекты, - сообщает пресс-служба администрации Орла.