Воинские захоронения в Орле приведут в порядок к октябрю Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле определились с подрядчиком, который к началу октября приведет воинские захоронения на территории города. Муниципальный контракт УКХ с фирмой «ТК Наследие» уже готовится к подписанию.

Областной центр выделит на благоустройство восьми захоронений 113,65 тысяч рублей. В планах облагородить могилу советского воина Михаила Блохи, могилу польских революционеров, Братское захоронение жертв фашизма, сквер Танкистов, Братскую могилу советских воинов, захоронение генерала Гуртьева, мемориальный знак на Братском гарнизонном кладбище и могилы родителей авиаконструктора Поликарпова.

- Работы ООО «ТК «Наследие» будет обязано выполнить в течение трех недель с момента подписания муниципального контракта. Этот же подрядчик приведет в порядок братскую могилу и памятник жертвам политических репрессий около Медведевского леса, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.