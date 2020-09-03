В районах Орловской области устроят световую подсветку зданий, мостов и фонтанов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 3 сентября, в Орловская область присоединится к Всероссийской акция «Свет мира». Вечером здания, фонтаны и мосты райцентров заиграют красно-желто-белыми цветами в честь Победы над Японией и окончанием Второй мировой войны.

Цвета подсветки выбраны не случайно. Именно такими они были на муаровой ленте медали СССР «За победу над Японией».

- В Орле в рамках акции подсветят академический театр имени Тургенева и фонтан в Городском парке культуры и отдыха. Начало в 21.30, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

К акции присоединятся Болхов, Колпна, Мценский и Ливенский районы. Так, в Болхове в цвет муаровой ленты окрасится Земляной мост, Колпне - фонтан на площади 100-летия ВЛКСМ, в Мценском районе - социально-культурный центр Спасско-Лутовиновского сельского поселения, а в Ливенском районе – Сельский Дом культуры в селе Сергиевское.