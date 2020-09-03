«Лада» сбила маленького ребенка на переходе в Ливнах. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В среду, 2 сентября, в Ливнах произошло ДТП. Отечественная легковушка сбила ребенка прямо на нерегулируемом пешеходном переходе.

Инцидент произошел в районе 12 часов дня недалеко от дома №150 по улице Мира. 71-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал в сторону в улицы Гайдара. В это же самое время здесь переходил дорогу 9-летний мальчик. Избежать столкновения не удалось.

- В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.