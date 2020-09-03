В Залегощенском районе шесть орловцев наказали за отсутствие масок Фото: Архив "КП"

В Орловской области провождает действовать ограничения по коронавирусу. Вместе с ними сохраняется и обязательный масочный режим в многолюдных общественных местах, транспорте, магазинах.

Однако потерявшие бдительность орловцы не всегда охотно носят маски. Результат – штрафы. Так, в Залегощенском районе за нарушение санитарно-эпидемиологических наказали сразу шесть человек.

Жители района попались в поле зрения полиции без масок. Затем на них составили протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Дела передали в районный суд.

- В судебном заседании орловцы полностью признали вину в совершении правонарушении, раскаялись и обязались впредь соблюдать правила поведения в период режима повышенной готовности. Суд назначил им административные наказания в виде предупреждения или административного штрафа, - сообщили «КП» в пресс-службе Залегощенского районного суда.