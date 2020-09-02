В Орле на сотне улиц появится новая разметка

На дорогах Орла освежают разметку Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле больше чем на сотне городских улиц появится новая разметка. Работа уже идет: дорожники наносят свежую краску.

В общей сложности обновить разметку должны на 108 улицах областного центра. Занимаются нанесением бригады ООО «Доринвест».

- Уже нанесена краска на осевые линии и разметку пешеходных переходов на 8 804 квадратных метров, термопластик — на 6 182 квадратных метров, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Всего же масштаб работ превышает 30 тысяч квадратных метров. По планам, завершить нанесение разметки рабочие должны до 1 октября текущего года.