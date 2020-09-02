В Орле стартовало досрочное голосование за будущих депутатов горсовета Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле стартовало досрочное голосование на выборах депутатов горсовета. В течении двух недель, со 2 по 13 сентября, жители города смогут отдать голос за своего кандидата. При этом Единым днем голосования по-прежнему считается 13 сентября.

Проголосовать можно будет не только на избирательном участке, но и во дворах, а также на дому. Досрочное голосование организовано в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни с 10.00 до 14.00 часов.

- Избиратель, который 13 сентября по уважительной причине будет отсутствовать по месту жительства и не сможет на свой избирательный участок, может проголосовать досрочно путем заполнения избирательного бюллетеня в помещении соответствующей участковой избирательной комиссии, - сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Орловской области.

Список дворовых территорий, на которых пройдет голосование, можно посмотреть здесь.