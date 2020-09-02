В Орле ищут нового подрядчика для обустройства опушки Медведевского леса. Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня, 2 августа, в Орле стартовал новый аукцион по благоустройству опушки Медведевского леса. Городской администрации предстоит найти подрядчика, который завершит начатые здесь работы.

Напомним, ранее благоустройством опушки занималась питерская фирма ООО «Балтстройпроект». Однако она с работой не справилась: сорвала сроки и выполнила не более 30% от намеченного плана. Территорию должны были сдать еще 29 июня, но этого так и не произошло. В итоге контракт был расторгнут.

- Подрядчику предстоит понести финансовые издержки - пени за просрочку и штраф за невыполненные работы на общую сумму порядка 360 тысяч рублей. Кроме того, УКХ намерено ходатайствовать в управление Федеральной антимонопольной службы о внесении ООО «Балстройпроект» в реестр недобросовестных поставщиков, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Новому подрядчику предстоит установить на освещение, систему видеонаблюдения и игровые площадки, дооснастить пешеходные дорожки, обустроить площадку на въезде на опушку и озеленить территорию. Начальная минимальная цена работ — 5 миллионов 61 тысяча рублей.