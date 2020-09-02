Коллега украл у орловца банковскую карту и отправился за покупками Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла мужчина пустил временно пожить у себя дома коллегу, а в итоге остался без банковской карты и нескольких тысяч рублей. Искать воришку пришлось полицейским.

Орловец заметил, что с его счета сняли 2900 рублей. Как позже выяснилось, временный сосед хорошо знал пин-код чужой банковской карты. Ранее хозяин дома давал ее, чтобы тот покупал продукты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий причастность 35-летнего мужчины к краже подтвердилась. Его «засекли» камеры видеонаблюдения в одном из магазинов города.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». В ходе следствия подозреваемый вернул орловцу похищенные деньги. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.