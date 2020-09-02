В Орловской области работающим пенсионерам вновь продлят больничные Фото: Архив "КП"

Жители Орловской области старше 65 лет вновь смогут продлить больничный. На этот раз с 1 по 30 сентября. Касается это только работающих пенсионеров, решивших остаться на самоизоляции в период пандемии коронавируса.

Важное условие: листок нетрудоспособности получат те, кто не перешел на дистанционную работу и не находятся в отпуске. Сами работники на период действия электронного больничного должны соблюдать карантинный режим и не покидать места пребывания. Нарушение самоизоляции влечет административную и уголовную ответственность.

- Указом Губернатора Орловской области сроки самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше дополнены периодами: с 1 по 6 сентября, с 7 по 20 сентября и с 21 по 30 сентября. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в Орловское региональное отделение Фонда социального страхования, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.