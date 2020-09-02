Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 2 сентября

География заболевания на 2 сентября

В Орловской области, по данным на 2 сентября 2020 года, зарегистрировано уже 7131 случай заражения коронавирусом. За минувшие сутки заболел еще 51 человек. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения болезни по городам и районам.

Так, за сутки заболели 34 жителя города Орел, 8 человек в Ливнах и Ливенском районе, 4 человека из Орловского района, по два заболевших прибавилось в статистику Дмитровского и Сосковского районов, один человек заболел в Должанском районе.

За весь период наблюдения картина заболеваемости складывается следующая. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 3483 жителей Орла, 817 зараженных – в Орловском районе, 613 – в городе Мценске и Мценском районе, 417 – в Ливнах и Ленском районе, 269 – в Урицком районе, 204 – в Болховском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 134 – в Дмитровском районе, 126 − в Ливенском районе и 103 – в Хотынецком районе.

Меньше сотни заболевших в Свердловском (86), Кромском (83), Новосильском (81), Верховском (80), Покровском (78), Глазуновском (69), Малоархангельском (68), Шаблыкинском (66), в Знаменском и Должанском (по 61), Залегощенском (59), Троснянском (43), Колпнянском (41) и Сосковском (36) районах.

Меньше всего заболевших за весь период пандемии в Краснозоренском (22) и в Корсаковском (21) районах.