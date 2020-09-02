Орловские многодетные семьи могут бесплатно обезопасить жилье от пожара

В Орловской области малообеспеченным многодетным семьям и семьям, находящиеся в социально опасном положении, выдадут и установят в домах автономные пожарные извещатели. Однако для этого им придется подать соответствующее заявление.

Отметим, согласно постановлению регионального Правительства от 18 ноября 2019 года №640 датчики передаются в пользование семей безвозмездно. Прием заявлений ведется до 31 октября 2020 года.

- Пожарный извещатель — это специальный датчик, который в случае задымления предупреждает об опасности громким звуковым сигналом. Для него не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации. Нужно лишь менять батарейки, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

По вопросам подачи заявления на предоставления приборов орловцев просят обращаться в отдел социальной защиты по месту прописки в облцентре: Заводский район — 71-73-02; Советский — 76-33-85; Железнодорожный — 54-00-25; Северный — 33-81-10.

Жители других муниципальных районов области могут уточнить информацию в Департаменте соцзащиты по телефону: 8 (4862) 76-16-50.