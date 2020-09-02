В Орле и области завершают прием заявлений на единовременные выплаты на детей Фото: Архив "КП"

В Орловской области завершается прием заявлений на ежемесячные и единовременные выплаты на детей в период пандемии. Те, кто не успел обратиться за ними ранее, должны успеть обратиться в Пенсионный фонд до 30 сентября.

Напомним, согласно Указу Президента РФ от 7 апреля 2020 года, на ежемесячные выплаты в размере пять тысяч рублей имеют право семьи с детьми в возрасте до 3 лет и на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

- В ПФР ждут родителей, еще не обратившихся за выплатами на детей. До сих пор не обратившимся с заявлением напоминаем, что сделать это можно несколькими способами: через портал Госуслуг или лично в Клиентских службах ПФР или МФЦ. 30 сентября - последний день подачи заявления, - сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Орловской области.