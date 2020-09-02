В Орле сотрудник МУПа предстанет перед судом за продажу мест на кладбищах Фото: Архив "КП"

В Орле завершилось расследование уголовного дела о незаконной продаже мест на городских кладбищах. Вскоре перед судом предстанет руководитель торгового комплекса муниципального предприятия «Ритуально-обрядовые услуги» Александр Арбузов предстанет перед судом в качестве обвиняемого. Ему инкриминируют покушение на мошенничество.

Напомним, очередной коррупционный скандал разгорелся в Орле в феврале 2020 года. Руководитель организации попался, когда родственница умершего, передавала ему 50 тысяч рублей за предоставление участка на муниципальном кладбище.

- 17 февраля Арбузов получил данную сумму под предлогом ее последующей передачи одному из должностных лиц Управления коммунального хозяйства города Орла. Однако в действительности обвиняемый планировал обратить указанные денежные средства в свою собственность. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным первым заместителем прокурора области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.