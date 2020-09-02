В Орле иномарка сбила женщину на регулируемом перекрестке. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Во вторник, 1 сентября, в Северном районе Орла 72-летнюю женщину сбила машина. Инцидент произошел на регулируемом перекрестке в районе часа дня.

49-летний водитель за рублем автомобиля «Исудзу» ехал по улице Льва Толстого в сторону Раздольной. ДТП произошло, когда иномарка поворачивала налево на улицу Раздольная возле дома 6"А".

- Женщина переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. В результате аварии пешеход получила телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась, женщина отпущена домой, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.