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После отдыха на даче орловец лишился золотой цепочки за 120 тысяч рублей

21-летний гость решил воспользоваться последствиями возникшего конфликта
Наталья МеркуловаНаталья МеркуловаНатальяМеркулова
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После отдыха на даче орловец лишился золотой цепочки за 120 тысяч рублей

После отдыха на даче орловец лишился золотой цепочки за 120 тысяч рублей

Фото: Архив "КП"

В Орловском районе отдых на даче обернулся крупной кражей. Компания друзей устроила застолье, а затем потасовку. Один из гостей решил воспользоваться ситуацией.

Как выяснили оперативники, вечером около садового домика между приятелями разгорелся конфликт, затем все успокоили и разошлись. Однако на утро один из них не обнаружил на месте золотую цепочку за 120 тысяч рублей.

Вместе со знакомыми парень обыскал территорию дачного участка, но ювелирное изделие так и не нашел. А затем обратился в полицию.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Как оказалось, к похищению цепочки причастен 21-летний гость. Молодой человек признался, что подобрал цепочку, упавшую на улице во время конфликта. Похищенное ювелирное украшение он сбыл на рынке в Брянске. В настоящее время идет следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Криминал